Ученые заявили о решении одной из ключевых проблем в лечении рака

Группа ученых из Национального университета Сингапура разработала новый метод повышения точности лечения рака с использованием золотых наночастиц, помеченных ДНК-маркерами. Исследование опубликовано в научном журнале Advanced Functional Materials (AFM).

Команда нанесла на каждую наночастицу индивидуальную последовательность ДНК, которые позволили отслеживать их местонахождение в организме. Метки закрепили с помощью процесса тиол-функционализации.

Далее ученые испытали наночастицы шести различных форм и размеров. Оказалось, что фрагменты треугольной формы превосходно показали себя как в лабораторных тестах, так и при внедрении в живые организмы.

Работа исследователей пролила свет на взаимодействие наночастиц в биологических системах. Эти данные могут послужить руководством для разработки наночастиц с изменяющейся формой или промежуточных конструкций, специально разработанных для оптимизации различных этапов доставки лекарств, отметили специалисты.

«Мы решили ключевую проблему в лечении рака — доставку лекарств именно в раковые ткани с большей эффективностью», — добавил руководитель исследования, доцент Энди Тэй.

Ранее ученые улучшили точность доставки лекарств от рака в организм с помощью пептидов.