Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые заявили о решении одной из ключевых проблем в лечении рака

AFM: наноразмерные золотые треугольники доставили лекарства в раковую опухоль
close
НИТУ «МИСиС» и Университет Клемсона

Группа ученых из Национального университета Сингапура разработала новый метод повышения точности лечения рака с использованием золотых наночастиц, помеченных ДНК-маркерами. Исследование опубликовано в научном журнале Advanced Functional Materials (AFM).

Команда нанесла на каждую наночастицу индивидуальную последовательность ДНК, которые позволили отслеживать их местонахождение в организме. Метки закрепили с помощью процесса тиол-функционализации.

Далее ученые испытали наночастицы шести различных форм и размеров. Оказалось, что фрагменты треугольной формы превосходно показали себя как в лабораторных тестах, так и при внедрении в живые организмы.

Работа исследователей пролила свет на взаимодействие наночастиц в биологических системах. Эти данные могут послужить руководством для разработки наночастиц с изменяющейся формой или промежуточных конструкций, специально разработанных для оптимизации различных этапов доставки лекарств, отметили специалисты.

«Мы решили ключевую проблему в лечении рака — доставку лекарств именно в раковые ткани с большей эффективностью», — добавил руководитель исследования, доцент  Энди Тэй.

Ранее ученые улучшили точность доставки лекарств от рака в организм с помощью пептидов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами