Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые повысили точность доставки лекарств от рака в организм

ASRС: созданы пептиды, повышающие точность доставки лекарств от рака в организм
close
Freepik.com

Ученые из Городского университета Нью-Йорка и Онкологического центра Memorial Sloan Kettering создали пептиды (цепочки аминокислот), связывающиеся с лекарствами и формирующие наночастицы для точной доставки противораковых препаратов в организм. Об этом сообщает Advanced Science Research Center (ASRС).

Основной проблемой современных систем доставки лекарств является низкая растворимость препаратов и их неэффективная доставка в организм. Часто только 5-10% препарата достигает целевых зон, в то время как большинство теряется при подготовке.

Ученые предложили решение — создание наночастиц, состоящих из лекарства с пептидным покрытием, которые улучшают растворимость, повышают стабильность и оптимизируют доставку в нужные области. Новый метод позволяет достичь загрузки препарата до 98%.

С помощью компьютерного моделирования и лабораторных экспериментов ученые создали наночастицы, которые продемонстрировали более высокую эффективность в лечении лейкемии по сравнению с традиционными препаратами. Этот подход также позволяет использовать меньшие дозы лекарств, что открывает новые возможности для лечения.
Кроме того, пептиды можно настраивать для повышения эффективности различных препаратов, что расширяет их применение в лечении не только рака, но и других заболеваний.

Исследования продолжаются, и ученые активно применяют методы лабораторной автоматизации для совершенствования процесса подбора пептидов. В будущем планируется тестирование нового подхода на более широком спектре патологий.

Ранее ученые выяснили, что раковые клетки могут «взламывать» иммунные.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами