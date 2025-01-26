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Избыток «полезных» жиров в рационе грозит мочекаменной болезнью, выяснили ученые

Nature: три типа жирных кислот повышают риск образования камней в почках
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Leonid S. Shtandel/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Университета Южного Китая выяснили, что насыщенные, мононенасыщенные и полиненасыщенные жирные кислоты могут значительно повышать вероятность формирования камней в почках. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Команда ученых проанализировала данные о состоянии здоровья и рационе 30 716 человек, принявших участие в исследовании Национального исследования здоровья и питания (NHANES). Анализ показал, что каждые дополнительные 10 граммов насыщенных жирных кислот в день увеличивали риск мочекаменной болезни на 22%, мононенасыщенных — на 10%, а полиненасыщенных — на 21%.

Пищевые жиры — это органические соединения, которые являются основным источником энергии в пищевых продуктах. Насыщенные жиры отличаются тем, что они остаются твердыми при комнатной температуре. В основном они содержатся в пище животного происхождения: молоке и молочных продуктах, жирном мясе, а также в «тропических» маслах (кокосовом, пальмовом, масле какао).

Полиненасыщенные жиры включают омега-3 и омега-6 жирные кислоты. Они являются незаменимыми, так как организм не может синтезировать их самостоятельно. Омега-3 жирные кислоты содержатся в рыбе, морепродуктах, орехах и растительных маслах (лен, рапс). Омега-6 присутствуют в растительных маслах (подсолнечник, соя, кукуруза).

Мононенасыщенные жиры, входящие в состав авокадо, рыбы и орехов, считаются полезными для здоровья, так как помогают снижать уровень «плохого» холестерина и повышать уровень «хорошего». Однако, как показало исследование, избыточное их потребление грозит нарушениями в работе почек.

Ранее ученые назвали простую диету, которая снижает риск хронических заболеваний.

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