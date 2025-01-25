Ученые назвали простую диету, которая снижает риск хронических заболеваний

Исследователи из Ирландского национального университета в Корке разработали новую диету, вдохновленную традиционными привычками питания неиндустриализованных обществ. Такая диета может существенно снизить риск развития хронических заболеваний, таких как ожирение, диабет и сердечно-сосудистые заболевания. Работа опубликована в журнале Cell.

Неиндустриализованные сообщества — это группы людей или общества, чья жизнь и образ жизни минимально затронуты промышленной и технологической революцией. Такие сообщества, как правило, продолжают жить по традициям предков, занимаясь сельским хозяйством, охотой, собирательством или ремеслами.

Диета, получившая название «NiMe» (Non-industrialized Microbiome Restore), базируется на принципах питания, характерных для таких сообществ, как сельские общины в Папуа-Новой Гвинее. Она основана на растительной пище, включая овощи и бобовые, а также на минимальном количестве животного белка (одна небольшая порция рыбы, курицы или свинины в день). При этом полностью исключаются молочные продукты, пшеница и говядина. Диета также не содержит обработанных продуктов, которые богаты сахаром и насыщенными жирами.

Ученые провели трехнедельный эксперимент на людях, в ходе которого диета продемонстрировала: снижение уровня «плохого» холестерина на 17%, уменьшение уровня сахара в крови на 6% и снижение маркера воспалений C-реактивного белка на 14%. Эти улучшения были связаны с благоприятными изменениями в микробиоме кишечника, который играет ключевую роль в процессах пищеварения, иммунитета и метаболизма.

Профессор Йенс Уолтер, руководитель исследования, объясняет, что индустриализация негативно повлияла на микробиом кишечника, что могло способствовать росту хронических заболеваний. Диета NiMe помогает восстановить здоровые функции микробиома, уменьшая количество провоспалительных бактерий и улучшая обмен веществ.

«Эти результаты могут повлиять на будущие диетические рекомендации, развитие новых продуктов и методов лечения, направленных на микробиом,» — отметил профессор Пол Росс, директор APC Microbiome Ireland.

Рецепты для диеты NiMe будут опубликованы в социальных сетях и включены в онлайн-книгу рецептов, чтобы каждый мог воспользоваться этой возможностью для улучшения здоровья.

Ранее ученые выяснили, что на самом деле вызывает солнечные ожоги.