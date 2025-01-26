Потеря обоняния может быть связана с 139 заболеваниями, выяснили ученые

Ученые из Калифорнийского и Оксфордского университетов выявили связь между обонятельной дисфункцией и воспалением, которое сопровождает 139 различных заболеваний. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Molecular Neuroscience.

По словам ученых, потеря обоняния может не только быть симптомом, но и активным фактором, способствующим развитию болезней.

Исследователи проанализировали данные о пациентах с неврологическими, соматическими и наследственными заболеваниями и подтвердили, что нарушение обоняния встречается при таких состояниях, как сердечная недостаточность, рак, заболевания легких, печени и почек. Важным открытием стало обнаружение способности воспаления, повреждающего обонятельную систему, распространяться на другие части мозга и организма.

Кроме того, ученые установили, что потеря обоняния может предсказывать развитие когнитивных нарушений и повышенный риск смертности с большей точностью, чем традиционные факторы риска. Исследование также показало, что ежедневное воздействие приятных запахов, таких как лаванда, эвкалипт или розмарин, может улучшить память и когнитивные функции.

Ранее ученые назвалиназвали странную особенность людей без обоняния.