Ученые назвали странную особенность людей без обоняния

Исследователи из Института науки Вейцмана установили, что люди с врожденной аносмией — неспособностью ощущать запахи с рождения — дышат иначе, чем те, у кого обоняние в норме. Эти изменения проявляются как в бодрствующем состоянии, так и во сне, что может быть связано с определенными проблемами со здоровьем. Работа опубликована в журнале Nature Communications (NatCom).

Несмотря на то, что обоняние нередко считается второстепенным чувством, его отсутствие может существенно ухудшать качество жизни. Люди с аносмией нередко сталкиваются с эмоциональными трудностями, изменением пищевых привычек и даже повышенным риском смертности. Запахи могут влиять на характер дыхания — например, неприятные ароматы заставляют нас делать менее глубокие вдохи. Это привело к гипотезе, что отсутствие запахов меняет дыхательные паттерны, что, в свою очередь, может быть связано с сопутствующими проблемами здоровья.

Для проверки этой гипотезы исследователи проанализировали дыхание 52 участников, из которых 21 человек имел врожденную аносмию, а 31 обладал нормальным обонянием. У участников с аносмией было подтверждено отсутствие обонятельных луковиц в мозге — структур, отвечающих за обработку запахов. С помощью носимого устройства, измеряющего носовой поток воздуха, команда собирала данные о дыхании в течение суток.

Результаты показали, что у людей с нормальным обонянием в течение дня наблюдалось больше так называемых нюхательных пиков — резких увеличений скорости вдоха, характерных для восприятия запахов. У людей с аносмией такие пики практически отсутствовали, а их дыхание становилось похожим на дыхание людей с нормальным обонянием только в условиях среды без запахов. Помимо этого, у людей с аносмией наблюдались менее ровное дыхание во время сна, а также более частые паузы при вдохах в бодрствующем состоянии.

Эти особенности дыхания могут объяснить, почему аносмия часто связана с другими проблемами здоровья. Дыхание через нос тесно связано с работой мозга, включая процессы внимания и памяти. Снижение активности нюхательных движений, вероятно, влияет на регуляцию этих процессов. Кроме того, неровное дыхание во время сна может оказывать дополнительное влияние на общее состояние дыхательной системы.

Однако полученные данные пока не позволяют утверждать, что именно изменения в дыхании являются причиной ухудшения состояния здоровья.

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