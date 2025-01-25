Крошечные водоросли могут очищать воду от промышленных токсинов, выяснили ученые

Немецкие ученые из Университета Дуйсбурга-Эссена разработали новый метод очистки загрязненной стойкими химикатами воды с помощью диатомовых водорослей — микроскопических одноклеточных организмов. Исследование опубликовано в научном журнале Advanced Sustainable Systems (ASS).

Диатомовые водоросли имеют клеточную стенку из диоксида кремния. Его пористая структура позволяет поглощать широкий спектр загрязнителей.

Команда выявила более 500 химических веществ в реках Европы, поступающих из промышленных и сельскохозяйственных источников. Эти химикаты могут угрожать местам обитания водной жизни.

Исследователи протестировали оболочки диатомовых водорослей на двух типичных загрязнителях, которые обычно встречаются в реках и грунтовых водах из-за текстильной промышленности: метиленовые красители синего и оранжевого света.

Ученые создали материал под названием диатомит из грунта и микроводорослей, модифицировав его с помощью дополнительных функциональных групп.

Диатомит испытали в лаборатории при различных условиях, таких как различные концентрации соли и уровни pH. Результаты показали, что вещество последовательно эффективно удалял загрязняющие вещества независимо от условий.

Диатомит за час полностью очистил воду от синего красителя, тогда как стандартный кремниевый фильтр устранил лишь 88% загрязнителя. Но оба вещества поглотили лишь около 70% в тестах с оранжевым красителем.

В дальнейшем команда намерена разработать мембранные фильтры на основе диатомита.

Ранее ученые создали новый сорбент для удаления радиоактивного урана из жидких стоков.