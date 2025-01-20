Ученые получили новый сорбент для очистки сточных вод от радиоактивного урана

Ученые Дальневосточного федерального университета совместно с коллегами из НИЦ «Курчатовский институт» разработали способ получения высокоэффективного сорбента для очистки сточных вод от токсичного и радиоактивного урана при помощи синхротронного излучения. Этот сорбент можно использовать не только для очистки, но и более экологичной добычи урана. Об этом «Газете.Ru» рассказали в ДВФУ.

«Благодаря применению синхротронного излучения мы получили научные сведения о химической форме урана, сорбированного на разработанном нами материале. С применением спектроскопии поглощения рентгеновского излучения были определены степени окисления и атомное окружение исследуемого элемента с высочайшей точностью. На основе этих данных был установлен механизм сорбции урана и предложен способ создания нового сорбента с улучшенными свойствами», — рассказал «Газете.Ru» основной участник исследования, младший научный сотрудник, аспирант Никита Иванов.

Результаты исследования позволят решить проблему очистки сточных вод предприятий ядерного топливного цикла от радионуклидов урана, токсичного и опасного химического элемента.

«Многолетний опыт ученых и специалистов ИТПМ ДВФУ в области сорбционных технологий очевидно может быть высоко востребован в самой ближайшей перспективе в рамках эксплуатации новых атомных реакторов, планируемых к строительству и запуску в 2032 году в Приморском и Хабаровском крае», — отметил в беседе с «Газетой.Ru» руководитель исследования Евгений Папынов.

Кроме этого, разработанный сорбент может быть использован и для добычи и концентрирования урана из его руды вместо применяемых в промышленности в настоящее время ионообменных смол. Результат открывает новые возможности для снижения затрат на извлечение урана при одновременном повышении экологической безопасности процесса, что имеет стратегическую значимость для развития атомной промышленности и защиты природной среды.

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