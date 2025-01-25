Ученые зафиксировали резкое падение продолжительности жизни в секторе Газа

Американские ученые из Пенсильванского университета совместно с коллегами из Палестины и Иордана выяснили, что ожидаемая продолжительность жизни в секторе Газа упала почти вдвое с начала боевых действий армии Израиля против палестинского движения ХАМАС в октябре 2023 года. Исследование опубликовано в научном журнале The Lancet.

Согласно подсчетам, до военной операции средний срок жизни жителей сектора Газа составлял 75,5 года. Сегодня этот показатель сократился до 40,5 года, или на 46,3%.

Снижение ожидаемой продолжительности жизни оказалось выше у мужчин (-51,6%; с 73,6 лет до войны до 35,6 лет), чем у женщин (-38,6%; с 77,4 лет до войны до 47,5 лет).

Авторы доклада предупредили, что оценка центральной продолжительности жизни в 40,5 лет включает в себя случаи ухода из жизни людей, чья идентификационная информация была неполной и существование которых не удалось проверить по реестру Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

Поскольку исследование не включает лиц, пропавших без вести или находящихся под завалами, оно все равно может быть заниженной. Кроме того, ученые подчеркивают, что ни один из сценариев не учитывает косвенные последствия войны, такие как отсутствие доступа к здравоохранению и недоедание.

Напомним, 7 октября 2023 года боевики движения ХАМАС совершили масштабную атаку на населенные пункты Израиля близ границы с сектором Газа. Жертвами нападения стали около 1200 израильтян, включая 822 гражданских лиц. Еще 251 человек был взят в заложники.

В ответ на это Израиль развернул против ХАМАС масштабную военную операцию, в ходе которой с палестинской стороны общее количество потерь превысило 45 тыс. человек.

Ранее ученые зафиксировали рекордное количество вооруженных конфликтов в мире.