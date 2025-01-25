Особая «пищевая память» может заставить переедать, выяснили ученые

Ученые из Центра химических ощущений Монелла (США) выявили в гиппокампе особую группу нейронов, которые хранят воспоминания о потреблении сахара и жиров, влияя на пищевые привычки и обмен веществ. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Metabolism.

Обнаруженные нейроны, которые ученые назвали «следами памяти», играют ключевую роль в том, как животные запоминают источники пищи, что напрямую сказывается на их потреблении и наборе веса.

Подавление активности этих нейронов снижало тягу мышей к сладким и жирным продуктам, что приводило к снижению потребления сахара и предотвращало набор веса, даже если животные получали высококалорийную пищу в лабораторных условиях. Активация «следов памяти», напротив, стимулировала желание есть больше жиров и сахара.

«Хотя ранее считалось, что воспоминания о пище не влияют на поведение, мы обнаружили, что они напрямую связаны с метаболизмом и могут способствовать ожирению», — отметил доктор Гийом де Лартиг, руководитель исследования из Центра химических чувств Монелла.

Исследование также показало, что обнаруженные нейроны не «работают» сообща — клетки мозга, реагирующие на сахар, активировались исключительно при воспоминаниях о потреблении сладких продуктов, в то время как нейроны, активируемые жирами, кодировали только воспоминания о жирной пище. Эти нейроны также не влияли на другие виды памяти, такие как пространственная.

По словам ученых, результаты эксперимента открывают новые горизонты в области изучения взаимосвязи между памятью, метаболизмом и пищевым поведением, что может привести к созданию более эффективных методов борьбы с ожирением и нарушениями обмена веществ в будущем.

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