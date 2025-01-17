Ученые выяснили, могут ли гены влиять на выбор профессии

Ученые из Медицинского центра имени Дж. Дж. Питерса и других институтов выяснили, как генетика человека может быть связана с выбором профессии. Оказалось, что влияние генов на карьерные пути существует, но оно крайне незначительно. Работа опубликована в журнале Nature Human Behaviour (NHB).

Полигенные оценки, которые использовались в исследовании, позволяют измерять, насколько человек генетически предрасположен к определенным чертам или психическим особенностям, например, к повышенной активности, склонности к депрессии или творческому мышлению. Для работы ученые изучили данные более 420 тысяч человек, собранные в двух крупных биобанках США и Великобритании.

Результаты исследования показали, что определенная генетическая предрасположенность действительно может быть связана с выбором профессии, однако эта связь крайне слаба. Например, люди с небольшой генетической предрасположенностью к расстройствам аутистического спектра чаще выбирали профессии, связанные с искусством или математикой. Тем не менее, такие ассоциации объясняют менее 0,4% всех причин, по которым человек выбирает ту или иную карьеру.

Гораздо более важную роль играют возраст, пол, образование и социальные условия. Возраст, например, объясняет около 21% различий в профессиональном выборе, а пол — ещё 7%.

Авторы подчеркивают, что их работа не имеет целью предсказать судьбу человека по его генам. Генетика может лишь выявить общие тенденции, но индивидуальный путь зависит от множества других факторов, таких как воспитание, доступ к образованию и личные предпочтения.

В будущем ученые планируют продолжить изучение того, как генетика влияет на наши когнитивные способности, эмоции и здоровье, чтобы разработать новые подходы к лечению психических расстройств и поддержке ментального здоровья.

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