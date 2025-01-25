Ученые нашли молекулярный переключатель, отвечающий за длину волос на голове

Исследователи из трех университетов: Пенсильванского, Калифорнийского в Ирвайне и Национального Тайваньского — предложили новую теорию, объясняющую, как человек может отращивать длинные волосы на голове. Они считают, что генетическая программа, отвечающая за длинные волосы, могла находиться в «спящем» состоянии до тех пор, пока определенные биологические и экологические факторы не активировали ее. Работа опубликована в журнале British Journal of Dermatology (BJD).

Ученые предполагают, что длинные волосы возникли как приспособление к суровым климатическим условиям Африки. Они служили защитой для ранних предков человека от палящего солнца, предотвращая перегрев и сохраняя в организме воду и электролиты. Позже длинные волосы приобрели важное социальное значение, становясь маркером возраста, здоровья, социального статуса и других характеристик.

«Длинные, плотно завитые волосы играли ключевую роль в выживании наших предков в жарких, открытых местностях,» — отметила Нина Яблонски, профессор антропологии из Университета Пенсильвании и соавтор работы.

Исследователи предложили идею «молекулярного переключателя», который регулирует рост длинных волос на голове. Этот «переключатель» представляет собой механизм активации существующих генетических программ, позволяющий волосяным фолликулам производить волосы, способные расти очень долго.

Оказалось, молекулярные механизмы роста длинных волос не уникальны для людей. Они встречаются и у других млекопитающих, таких как львы или вымершие мамонты. Однако у человека эти механизмы были активированы с помощью небольших генетических изменений.

«Эти изменения не создавали новые молекулярные механизмы, а лишь пробуждали уже существующие программы роста,» — пояснил профессор Джерри Лин из Национального Тайваньского университета.

Понимание механизмов роста длинных волос может сыграть важную роль в разработке новых методов лечения облысения.

«Наши выводы открывают возможности для создания новых методов лечения, которые смогут восстанавливать рост волос,» — заявил профессор Максим Пликус из Калифорнийского университета.

По мнению ученых, их работа не только проливает свет на эволюцию человека, но и дает надежду миллионам людей, страдающим от потери волос, восстановить их естественную густоту и длину.

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