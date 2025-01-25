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Названа опасность введения сырых яиц внутривенно

Врач Столярова: введение яиц в вены чревато тремя жизненно опасными состояниями

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Thomson Roddick Callan

Введение яиц внутривенно может привести к инфекциям, анафилактическому шоку и закупорке сосудов, рассказала «Газете.Ru» врач-инфекционист клиники «Будь Здоров» на Сретенке Ольга Столярова.

Ранее стало известно, что россияне стали вводить себе в вены сперму, яйца и грибы, чтобы вылечиться от различных болезней. По их словам, так можно избавиться даже от рака.

«Некоторые «альтернативные» методики медицины могут заявлять, что сырые яйца или их компоненты (например, белок или желток) обладают некими «исцеляющими» свойствами из-за содержания в них аминокислот, витаминов и других питательных веществ», – объяснила врач.

Однако такая практика может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

«Яйца (особенно сырые) могут содержать патогенные микроорганизмы, такие как сальмонеллы, которые при внутривенном введении могут вызвать серьезные инфекции, включая сепсис. Белки яйца, попадая в кровь, могут вызвать сильнейшую аллергическую реакцию вплоть до анафилактического шока. Желток и другие части яйца не предназначены для работы с кровеносной системой и могут создавать эмболы (закупорку сосудов), что приводит к инфарктам и инсультам», — рассказала врач.

Специалист советует: если видите новинку в области медицины, проверьте, есть ли в уважаемых научных источниках хоть одно подтверждение.

«Категорическая рекомендация: никогда не экспериментируйте с такими методами! Если вы хотите укрепить свое здоровье, лучше проконсультироваться с грамотным врачом-терапевтом или нутрициологом. Ищите научную основу. И запомните: вещества, не предназначенные для попадания в кровь, нельзя вводить внутривенно ни при каких условиях», – заключила врач.

Ранее ученым удалось подтвердить легенду о тысячелетних можжевельниках.

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