Ученым удалось подтвердить легенду о тысячелетних можжевельниках

Ученые Уральского федерального университета (УрФУ) совместно с иностранными коллегами обнаружили самое долгоживущее древесное растение в Арктике. Им стал можжевельник обыкновенный (Juniperus communis), возраст которого составляет 1647 лет. Об этом «Газете.Ru» рассказали в УрФУ.

Кустарник был найден на севере Финляндии. Он рос с 260 по 1906 год и является самым старым древесным растением для всей Европы, не только ее полярной части. До этого претендентом на звание самого старого древесного растения Европы считался представитель сосны боснийской, произрастающий на юге Италии. Это дерево имеет даже собственное имя — Италус. Его возраст оценивают в 1230 лет.

На севере Финляндии было найдено еще четыре куста, как живых, так и усохших, продолжительность жизни которых превышала 1000 лет. Еще два куста, оба живых, возрастом более 1000 лет были обнаружены на севере Швеции.

«Третьим в рейтинге районов, где можно найти многовековые можжевельники, оказался Полярный Урал. Самый старый можжевельник, обнаруженный в 1999 году Степаном Шиятовым, был живым и имел на то время возраст 840 лет. Это самое старое древесное растение на Урале. На территории России дольше может прожить только лиственница Каяндера, современный представитель которой произрастал в Якутии в течение 945 лет. А среди высохших стволов лиственниц были найдены экземпляры, прожившие более 1000 лет», — пояснил в беседе с «Газетой.Ru» соавтор работы, сотрудник лаборатории естественнонаучных методов в гуманитарных исследованиях УрФУ и лаборатории дендрохронологии Института экологии растений и животных УрО РАН Рашит Хантемиров.

Многие виды из рода можжевельников являются долгоживущими древесными растениями. Но о самом распространенном виде — можжевельнике обыкновенном — было недостаточно достоверных данных. До ученых доходили легенды о двух тысячелетних можжевельниках, однако надежных свидетельств этому не было.

Простой подсчет колец не всегда дает верную цифру. Часть колец может отсутствовать, их называют «выпадающими», а в некоторые годы могут образоваться так называемые ложные кольца. Точный возраст можно установить только при сравнении рисунка годичных колец многих индивидов, то есть при использовании метода перекрестной датировки.

Ранее в России создали искусственную роговицу глаза из коллагена для пересадки.