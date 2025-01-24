Правильное питание и спорт повышают шансы на успешную операцию, выяснили ученые

Ученые из Университета Оттавы установили, что физическая активность снижает риск осложнений после операции на 50%, а правильное питание — на 38%. Результаты исследования опубликованы в BMJ (British Medical Journal).

Ученые изучили связь между особенностями образа жизни и исходами хирургических вмешательств, проведя анализ данных 186 клинических испытаний, прошедших в отдельных медицинских учреждениях. Результаты показали, что активная подготовка к хирургическому вмешательству с помощью диеты и физических упражнений может значительно повысить шансы на успешную операцию.

По словам ученых, такой подход, известный как «предреабилитация», помогает пациентам быстрее восстанавливаться. Согласно данным исследования, физическая активность снижает риск осложнений на 50%, а правильное питание — на 38%. Сочетание диеты, упражнений и социальной поддержки не только помогает избежать развития патологических состояний в послеоперационном периоде, но и сокращает пребывание в больнице более чем на два дня.

Ранее ученые выяснили, чем опасно отсутствие физической активности в детстве.