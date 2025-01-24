Почти все серые киты, оставшиеся в Охотском море, обитают у берегов Камчатки

Специалисты Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН (ИПЭЭ РАН) и КамГУ им. Витуса Беринга установили, что почти вся популяция серых китов, оставшихся на планете, обитает у берегов Камчатки. Всего популяция насчитывает 240 особей, а у берегов Камчатки обитают 228 особей. Это позволяет рассматривать камчатские воды как ключевой район для сохранения редкого вида. Об этом «Газете.Ru» рассказали в КамГУ.

На протяжении всего периода наблюдений киты держались вдоль северного берега бухты Ольга. Каждый отдельный кит отмечался в бухте в течение временного промежутка от 1 до 19 дней, в среднем 11,7 дня. Это говорит о том, что большинство животных постоянно использует этот нагульный район.

Серый кит внесен в Красную книгу России. Охотоморская популяция насчитывает всего около 240 особей и отнесена к категории находящихся под угрозой исчезновения. Основные угрозы для китов связаны с развитием нефтегазовых проектов на шельфе, интенсификацией судоходства и изменением климата.

«Изучение серых китов в Кроноцком заповеднике открывает большие перспективы, так как в этом месте можно встретить практически всю охотоморскую популяцию. Часть китов нагуливается здесь весь сезон, другая часть мигрирует через Камчатку на Сахалин и может задержаться на какое-то время для восполнения энергетических потребностей», – отметил специалист по серому киту, руководитель экспедиции, младший научный сотрудник ИПЭЭ РАН Матвей Мамаев.

Важным показателем благополучия популяции стало увеличение числа детенышей. Всего в нагульный период 2024 года ученые зафиксировали 16 сеголетков – молодых китов текущего года рождения. Это значительное количество, учитывая, что максимальное число детенышей для всей охотоморской популяции, отмеченное ранее на Сахалине, составляло 20 особей.

Исследователи оценивали физическое состояние животных по специальной методике, анализируя относительное количество подкожного жира в разных частях тела. В сентябре 2024 года хорошее состояние отмечено у 50% встреченных китов, удовлетворительное – у 35%, плохое – у 15%.

«Анализ стабильных изотопов, проведенный в Центре коллективного пользования масс-спектрометрических исследований ИПЭЭ РАН, показал, что камчатский нагульный район отличается по составу кормовой базы китов. Здесь животные используют пищевые объекты с более разнообразным трофическим уровнем по сравнению с Сахалином и Чукоткой», — отметил Мамаев.

Ранее было установлено, что поражение правого желудочка сердца опаснее, чем левого.