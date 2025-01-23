Установлено, что поражение правого желудочка сердца опаснее, чем левого

В Новгородском университете установили, что гипертрофия правого желудочка сердца раньше приводит к развитию сердечной недостаточности, так как поражение правого отдела более серьезно и сильнее влияет на движение крови по сосудам. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки РФ.

В исследовании проводился анализ толщины стенок желудочков 643 человек, при жизни страдавших от повышенного давления, которое обычно приводит к деформации этих частей сердца. За норму толщины стенки левого желудочка принимались значения от 0,7 до 1,2 сантиметров, а для правого желудочка — от 0,2 до 0,3 сантиметров. Для левого желудочка гипертрофия первой степени определялась в пределах от 1,3 до 2,0 сантиметров, а вторая степень — от 2,1 сантиметров и более. Первая степень гипертрофии правого желудочка — от 0,4 до 0,6 сантиметров, вторая степень — от 0,7 сантиметров и более.

Также был проведен анализ выраженности утолщений стенок сердца при различных причинах смерти. В 98,9 % случаев это острая сердечная недостаточность, инфаркт миокарда и инсульт. Исследуемые были поделены на две группы в зависимости от причины летального исхода: кардиальной и церебральной. Средняя толщина стенки левого желудочка для кардиальной и церебральной группы составила соответственно 2,5 и 1,8 сантиметров соответственно, а средняя толщина правого желудочка — 0,9 и 0,4 сантиметров.

«При наличии гипертрофии правого желудочка частота случаев смерти от сердечных причин увеличивалась в 25,6 раза. Также нужно отметить, что доля пациентов, скончавшихся от сердечных причин, больше, чем доля пациентов, перенесших инсульт: их количество составило 402 и 241 человек соответственно. Из этого можно сделать вывод, что основной причиной смерти у лиц с повышенным давлением было развитие необратимых заболеваний сердца: сердечной недостаточности и инфаркта миокарда. Еще стоит отметить, что сердечные причины смерти преобладали среди людей с более выраженными изменениями левого желудочка и при наличии гипертрофии правого желудочка», – заключил Вебер.

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