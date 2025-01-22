Совершен прорыв в понимании процесса старения организма

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего сделали важный шаг в понимании процессов старения. Они нашли связь между двумя основными теориями старения, что может изменить подход к борьбе с этим процессом. Работа опубликована в журнале Nature Aging.

Существует две популярные теории старения. Первая – генетические мутации. Это случайные ошибки в нашей ДНК, которые накапливаются с возрастом и со временем нарушают нормальную работу клеток.

Вторая теория – эпигенетические изменения. Это небольшие изменения в химической структуре ДНК, которые не изменяют сами гены, но влияют на то, какие из них «включаются» или «выключаются». Такие изменения можно сравнить с заметками на полях книги: они подсказывают клетке, как использовать генетическую информацию.

До сих пор считалось, что эпигенетические изменения и мутации не связаны между собой. Но новое исследование показало, что мутации могут вызывать эпигенетические изменения, что помогает объяснить, почему мы стареем.

В новой работе исследователи изучили данные нескольких тысяч пациентов и сравнили генетические мутации с эпигенетическими изменениями. Они обнаружили, что мутации могут запускать цепную реакцию, вызывая изменения в других участках ДНК. Это доказывает, что эпигенетические изменения происходят не сами по себе, а под влиянием мутаций.

Ранее ученые пытались замедлить старение, обращая вспять эпигенетические изменения. Но новое открытие показало, что это может быть лишь борьбой с симптомами, а не с причиной. Если старение действительно запускается мутациями, это усложняет задачу, так как такие изменения необратимы.

«Наше открытие меняет взгляд на старение. Это не запрограммированный процесс, а накопление случайных повреждений, которые происходят в наших клетках со временем,» — объяснил один из авторов исследования, профессор Трей Айдекер.

Если ученым удастся замедлить или остановить накопление мутаций, это может открыть путь к продлению жизни и улучшению ее качества.

Ранее ученые выяснили, чем опасно отсутствие физической активности в детстве.