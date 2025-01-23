Впервые синтезировано многообещающее для медицины соединение из грибов

Японские ученые под руководством доцента Ацуши Кавамуры из Университета Синшу разработали новый метод синтеза инаозида А — соединения, которое содержится в съедобном грибе Laetiporus cremeiporus. Этот метод стал первым в своем роде, а его применение поможет лучше понять уникальные свойства подобных веществ и откроет двери для их использования в фармацевтических препаратах. Работа опубликована в журнале Asian Journal of Organic Chemistry (AJOC).

Природные соединения, извлеченные из растений и животных, уже давно служат источником вдохновения для создания лекарств и пищевых добавок. Многие известные медицинские препараты, такие как морфин, аспирин и паклитаксел, были получены из растительных экстрактов. Однако, несмотря на богатый химический состав грибов, они остаются недостаточно изученными в этой области. В своей новой работе исследователи сосредоточили внимание на инаозиде А — соединении, обнаруженном в съедобном грибе летипорусе (Laetiporus cremeiporus).

Чтобы получить инаозид А, исследовательская группа применила особую химическую реакцию — гликозилирование по Шмидту. Этот процесс подразумевает присоединение органического соединения гликозида к другой молекуле в определенном положении и ориентации, известном как положение »α». Молекулы, которые должны были участвовать в гликозилировании по Шмидту, были определены с помощью ретросинтетической химии — подхода, при котором химики работают в обратном направлении от желаемого конечного продукта, чтобы установить необходимые исходные материалы и реакции.

«Исследуя химическую структуру и биологическую активность натуральных продуктов, получаемых из грибов, мы стремимся раскрыть их потенциал как функциональных продуктов питания. Эти натуральные продукты могут внести значительный вклад в развитие фармацевтической науки», — отметил доктор Кавамура..

Теперь, когда инаозид А можно легко синтезировать, исследовательская группа возлагает на него большие надежды.

«В наших планах продолжить изучение инаозида А. Мы намерены более глубоко исследовать его биоактивность, синтезировать производные и установить связь между его структурой и биологической активностью. Наша новая цель — превратить это химическое вещество в ценное для общества соединение», — подытожил доктор Кавамура.

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