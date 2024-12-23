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Названы четыре фактора быстрого старения мозга

A & D: воспаление и избыток глюкозы в организме ускоряют старение мозга
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Ученые из Каролинского института установили, что высокий уровень сахара в крови, перенесенный инсульт, заболевания мелких сосудов и воспаление в организме «состаривают» мозг. Результаты исследования опубликованы в журнале Alzheimer's & Dementia (A & D).

Научный коллкктив изучил влияние различных факторов на старение мозга у 739 когнитивно здоровых людей 70 лет. В рамках работы, которая охватывила как женщин, так и мужчин, исследователи использовали МРТ-сканирование мозга участников и оценили возраст органа с помощью алгоритма на основе искусственного интеллекта (ИИ).

Помимо МРТ, ученые собрали данные о здоровье участников, включая уровень липидов, глюкозы и воспаления в крови, а также информацию о факторах образа жизни, таких как физическая активность и хронические заболевания. Добровольцы также прошли когнитивное тестирование.

Основное внимание в исследовании уделялось «разрыву в возрасте мозга» — разнице между хронологическим возрастом и предполагаемым возрастом мозга, рассчитанным с помощью ИИ. Результаты показали, что диабет, инсульт, заболевания мелких сосудов головного мозга и воспалительные процессы связаны с более старым возрастом мозга. Напротив, здоровый образ жизни, включая регулярные физические нагрузки, «омолаживали» мозг.

Ранее была найдена связь между остановками дыхания во сне и изменениями в мозге.

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