Создан передовой метод лечения остеоартрита с помощью искусственных тромбов

BAM: сгустки из крови и мРНК запустили регенерацию хрящей в суставах

Американские ученые из Висконсинского университета в Мэдисоне разработали перспективную методику лечения остеоартрита с применением терапевтических тромбов, активированных матричной РНК (мРНК). Исследование опубликовано в научном журнале Bioactive Materials (BAM).

Остеоартрит — наиболее распространенная форма артрита. Он возникает при разрушении хрящей в коленях и бедрах, вызывая боль и скованность движений.

Новый метод основан на использовании микрочастиц с минеральным покрытием для доставки мРНК. Эти элементы кодируют выработку белка, поддерживающего формирование хряща.

Команда взяла жидкий костный мозг и образцы периферической крови пациента и смешала их с микрочастицами, сформировав сгусток крови. Затем активированный мРНК тромб доставили к месту повреждения.

Метод показал эффективность в испытаниях на кроликах. Ученые намерены проверить стратегию на более крупных животных, а затем приступить к клиническим тестам на людях.

Исследователи считают, что тот же подход можно использовать для лечения крупных повреждений скелетных мышц и костей.

Ранее ученые создали тест для раннего выявления остеоартрита.