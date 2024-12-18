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Создан новый тест для ранней диагностики остеоартрита

JOR: о развитии остеоартрита могут сигнализировать два биомаркера

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fongbeerredhot/Shutterstock/FOTODOM

Научные сотрудники медицинской производственной компании Zimmer Biomet (США) создали новый тест для диагностики остеоартрита. Он анализирует уровни двух биомаркеров в синовиальной жидкости суставов. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Orthopaedic Research (JOR).

По словам ученых, диагностика остеоартрита часто затруднена, поскольку болезнь обнаруживается на поздних стадиях, когда хрящевая ткань уже сильно разрушена. Это осложняет дифференциацию остеоартрита от других типов артрита и выбор оптимальной терапии.

Чтобы заполнить этот пробел в знаниях, ученые провели сравнение состава синовиальной жидкости (массы, заполняющей полость суставов) здоровых людей и лиц с дегенеративными заболеваниями суставных хрящей.

Исследователи оценили уровни олигомерного матриксного белка хрящевой ткани и интерлейкина-8. Первый представляет собой белок, функцией которого является стабилизация трехмерной структуры коллагеновых волокон. Интерлейкин-8, в свою очередь, сигнализирует об уровне воспаления в очаге повреждения.

Ученые разработали алгоритм, который использует соотношение этих маркеров для дифференциации остеоартрита и воспалительного артрита. Методика была успешно протестирована на 171 образце синовиальной жидкости коленного сустава добровольцев и показала высокую эффективность диагностики.

По мнению ученых, новый тест поможет врачам принимать более точные клинические решения в отношении пациентов с артритом.

Ранее ученые нашли простую альтернативу замене коленного сустава при артрите.

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