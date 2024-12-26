Найден новый способ борьбы с самым агрессивным видом рака груди

Израильские ученые из Института науки Вейцмана открыли новый метод борьбы с самой агрессивной разновидностью рака молочной железы. Оказалось, что этот тип заболевания побуждает соседние иммунные клетки строить молекулярные мосты между собой, что сдерживает иммунитет. Исследование опубликовано в научном журнале Cell Reports.

Команда идентифицировала белок CD84 (SLAMF5), который служит для построения мостов между клетками.

Специалисты проанализировали генетические последовательности новообразований, взятых у женщин с трижды негативным раком груди. Они обнаружили, что уровень экспрессии CD84 в микросреде опухоли оказался намного выше нормы.

Оказалось, что, хотя сами клетки рака груди экспрессируют очень низкие уровни CD84, они заставляют соседние иммунные клетки экспрессировать его в больших количествах и создавать мосты между собой, подавляя иммунный ответ.

Строительство мостиков заставляет клетки вырабатывать небольшой белок, который известен как ключевой супрессор иммунного ответа. Когда этот белок экспрессируется в микросреде опухоли, его подхватывают Т-клетки иммунной системы — клетки-воины, которые должны уничтожать раковые клетки — подавляя их активность и не давая им атаковать опухоль.

Исследователи изучили прогрессирование рака груди у мышей, которые были генетически модифицированы, чтобы не выделять белок CD84, и обнаружили, что у этих особей развивались значительно меньшие новообразования.

Открытие побудило группу протестировать ранее разработанное ими антитело, которое успешно предотвращало образование молекулярных мостиков. Инъекции, которые делали дважды в неделю мышам с развивающимся раком молочной железы значительно замедлили рост опухоли и в некоторых случаях даже привели к полному выздоровлению.

Ранее китайские ученые получили эффективную нановакцину от рака из тканей опухоли.