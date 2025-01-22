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Раскрыты причины необъяснимых летальных исходов младенцев в первый год жизни

eBiom: выявлены биомаркеры риска синдрома внезапной детской смерти
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Американские ученые из Медицинской школы Университета Виргинии объявили о прорыве в диагностировании синдрома внезапной детской смерти (СВДС) — необъяснимого состояния, которое остается основной причиной ухода из жизни младенцев в возрасте от месяца до года. Исследование опубликовано в научном журнале eBioMedicine (eBiom).

Специалисты проанализировали образцы сыворотки крови, взятые у жертв СВДС, и смогли выявить конкретные биологические показатели. Эти параметры могут быть связаны с летальными исходами и их потенциальными причинами.

По словам ученых, новое исследование свидетельствует о потенциале «метаболомики» — анализа веществ, называемых метаболитами, вырабатываемых клетками, — для лучшего понимания и лечения сложных заболеваний.

Команда оценила уровни 828 различных метаболитов в ключевых биологических процессах, таких как коммуникация нервных клеток, реакция на стресс и регуляция гормонов.

После корректировки демографических факторов исследователи выделили 35 предикторов СВДС. Эти биомаркеры включали орнитин — вещество, имеющее решающее значение для способности организма выводить аммиак с мочой. Другим предиктором оказался липидный метаболит, критически важный для здоровья мозга и легких.

Ученые предупредили, что необходимы дальнейшие исследования связей между этими метаболитами и СВДС. Результаты закладывают основу для разработки анализа, который поможет спасти жизни новорожденных.

Ранее исследователи нашли неожиданную причину СВДС у младенцев.

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