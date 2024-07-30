Ученые нашли неочевидную причину летального исхода у грудных детей

Американские ученые из Лаборатории искусственного интеллекта клинических исследований Microsoft установили, что ожирение у матерей связано с повышенным риском внезапной детской смерти (СВДС). Результаты исследования опубликованы в JAMA Pediatrics.

Наиболее часто упоминаемыми факторами, способствующими возникновению СВДС (синдрома внезапной детской смерти), выступают сон младенца на животе, короткий период грудного вскармливания и материнское курение. Ученые отметили, что количество курящих матерей за последние годы снизилось, однако выросла заболеваемость ожирением. В рамках новой научной работы ученые сосредоточились на поиск взаимосвязи между этим состоянием и СВДС.

Исследователи из Лаборатории искусственного интеллекта для клинических исследований Microsoft проанализировали массив медицинских данных о почти 18 миллионах детей, родившихся в США с 2015 по 2019 год. Из них 16 545 внезапно ушли из жизни.

Анализ показал, что при недостаточном весе матери риск СВДС был невелик, в то время как высокий индекс массы тела напрямую коррелировал с увеличением вероятности летального исхода у ребенка на первом году жизни. При ожирении первой степени вероятность СВДС составляла 10%, а третьей — уже 39%. Ученые подсчитали, что в целом примерно 5,4% всех случаев СВДС были связаны с избыточным весом матерей.

Ранее ученые нашли неожиданный фактор, мешающий развитию речи у младенца.