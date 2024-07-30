Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые нашли неочевидную причину летального исхода у грудных детей

JAMA Pediatrics: ожирение матери может быть причиной внезапной смерти у детей

close
100%
Shutterstock

Американские ученые из Лаборатории искусственного интеллекта клинических исследований Microsoft установили, что ожирение у матерей связано с повышенным риском внезапной детской смерти (СВДС). Результаты исследования опубликованы в JAMA Pediatrics.

Наиболее часто упоминаемыми факторами, способствующими возникновению СВДС (синдрома внезапной детской смерти), выступают сон младенца на животе, короткий период грудного вскармливания и материнское курение. Ученые отметили, что количество курящих матерей за последние годы снизилось, однако выросла заболеваемость ожирением. В рамках новой научной работы ученые сосредоточились на поиск взаимосвязи между этим состоянием и СВДС.

Исследователи из Лаборатории искусственного интеллекта для клинических исследований Microsoft проанализировали массив медицинских данных о почти 18 миллионах детей, родившихся в США с 2015 по 2019 год. Из них 16 545 внезапно ушли из жизни.

Анализ показал, что при недостаточном весе матери риск СВДС был невелик, в то время как высокий индекс массы тела напрямую коррелировал с увеличением вероятности летального исхода у ребенка на первом году жизни. При ожирении первой степени вероятность СВДС составляла 10%, а третьей — уже 39%. Ученые подсчитали, что в целом примерно 5,4% всех случаев СВДС были связаны с избыточным весом матерей.

Ранее ученые нашли неожиданный фактор, мешающий развитию речи у младенца.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами