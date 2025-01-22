В древней мертвой галактике обнаружили странный радиовсплеск

Ученые из Северо-Западного университета и Университета Макгилла впервые обнаружили быстрый радиовсплеск на окраине древней эллиптической галактики, возраст которой составляет более 11 миллиардов лет. Это событие заставляет пересмотреть представления о том, где и как возникают такие явления. Работа опубликована в журнале Astrophysical Journal Letters (AJL).

Быстрые радиовсплески — это мощные и короткие импульсы радиоволн, которые длятся всего несколько миллисекунд, но высвобождают столько энергии, сколько наше Солнце излучает за целый год.

Радиовсплеск 20240209A, обнаруженный с помощью канадского радиотелескопа CHIME, представляет собой уникальное явление не только благодаря своей мощности, но и потому, что его источник находился на колоссальном расстоянии от центра галактики — на расстоянии в 130 тысяч световых лет, где почти не наблюдается звезд.

Ранее считалось, что большинство радиовсплесков происходит в активных галактиках, где рождаются молодые звезды. Основная теория объясняла их возникновение магнитарами — нейтронными звездами с экстремально сильным магнитным полем, которые образуются в результате взрывов массивных звезд. Однако, как отметила Таране Эфтехари, одна из авторов исследования, в галактике-хозяине 20240209A не было найдено признаков молодых звезд. Это указывает на то, что не все радиовсплески связаны с активным звездообразованием, и, возможно, существуют другие механизмы их формирования.

Галактика, где обнаружили 20240209A , оказалась одной из самых массивных известных: ее масса в 100 миллиардов раз больше массы Солнца. При этом она является «мертвой», то есть звезды в ней давно перестали формироваться.

Ранее, в 2022 году, еще один подобный радиовсплеск был обнаружен на окраине другой галактики, в плотном скоплении звезд. Ученые предполагают, что 20240209A мог возникнуть в аналогичных условиях. Вероятный механизм включает взаимодействие двух нейтронных звезд или коллапс белого карлика.

«Этот радиовсплеск заставляет нас пересмотреть наши представления о том, как и где могут образовываться такие явления,» — добавила Вишванги Шах, ведущий автор исследования.

Чтобы подтвердить гипотезу о шаровом скоплении, ученые планируют использовать телескоп Джеймса Уэбба для более детального изучения объекта.

Ранее ученые показали две новые темные галактики.