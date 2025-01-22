Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В древней мертвой галактике обнаружили странный радиовсплеск

AJL: в древней мертвой галактике обнаружен быстрый радиовсплеск
close
NASA/ESA/Hubble Heritage Team/AURA/B. Whitmore et al.

Ученые из Северо-Западного университета и Университета Макгилла впервые обнаружили быстрый радиовсплеск на окраине древней эллиптической галактики, возраст которой составляет более 11 миллиардов лет. Это событие заставляет пересмотреть представления о том, где и как возникают такие явления. Работа опубликована в журнале Astrophysical Journal Letters (AJL).

Быстрые радиовсплески — это мощные и короткие импульсы радиоволн, которые длятся всего несколько миллисекунд, но высвобождают столько энергии, сколько наше Солнце излучает за целый год.

Радиовсплеск 20240209A, обнаруженный с помощью канадского радиотелескопа CHIME, представляет собой уникальное явление не только благодаря своей мощности, но и потому, что его источник находился на колоссальном расстоянии от центра галактики — на расстоянии в 130 тысяч световых лет, где почти не наблюдается звезд.

Ранее считалось, что большинство радиовсплесков происходит в активных галактиках, где рождаются молодые звезды. Основная теория объясняла их возникновение магнитарами — нейтронными звездами с экстремально сильным магнитным полем, которые образуются в результате взрывов массивных звезд. Однако, как отметила Таране Эфтехари, одна из авторов исследования, в галактике-хозяине 20240209A не было найдено признаков молодых звезд. Это указывает на то, что не все радиовсплески связаны с активным звездообразованием, и, возможно, существуют другие механизмы их формирования.

Галактика, где обнаружили 20240209A , оказалась одной из самых массивных известных: ее масса в 100 миллиардов раз больше массы Солнца. При этом она является «мертвой», то есть звезды в ней давно перестали формироваться.

Ранее, в 2022 году, еще один подобный радиовсплеск был обнаружен на окраине другой галактики, в плотном скоплении звезд. Ученые предполагают, что 20240209A мог возникнуть в аналогичных условиях. Вероятный механизм включает взаимодействие двух нейтронных звезд или коллапс белого карлика.

«Этот радиовсплеск заставляет нас пересмотреть наши представления о том, как и где могут образовываться такие явления,» — добавила Вишванги Шах, ведущий автор исследования.

Чтобы подтвердить гипотезу о шаровом скоплении, ученые планируют использовать телескоп Джеймса Уэбба для более детального изучения объекта.

Ранее ученые показали две новые темные галактики.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами