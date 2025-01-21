Ученые показали две новые темные галактики

Международная команда астрономов с помощью радиотелескопа ALMA обнаружила новую компактную группу галактик, получившую название CGG-z4. В эту группу входят две «темные» галактики, которые почти не видны в инфракрасном диапазоне. Препринт работы опубликован на портале arXiv.

Исследование показало, что масса звезд в группе галактик составляет порядка 100 миллиардов солнечных масс. При этом ежегодно она производит звезды суммарной массой в 2 837 солнечных масс.

Две галактики группы, обозначенные как CGG-z4.a и CGG-z4.b, практически не видны в оптическом диапазоне, поэтому их называют «темными» . Однако данные ALMA показали, что они активно формируют звезды благодаря огромным запасам газа. При этом время истощения этих запасов составляет около 100 миллионов лет, что указывает на начало затухания звездообразовательной активности. Исследователи предполагают, что скоро эти галактики удвоят свою массу и перейдут в фазу покоя, перестав производить новые звезды.

Группа CGG-z4 находится на стадии формирования массивного галактического кластера, который со временем может стать похожим на скопления Девы или Волос Вероники. В будущем «темные» галактики, вероятно, станут центральными объектами этого кластера.

Ученые отметили, что дополнительные наблюдения помогут точнее определить состав группы и ее эволюционные перспективы.

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