Загадочные синие кольца на деревьях рассказали о климате прошлого

FPS: синие кольца на деревьях свидетельствуют о холодных годах в прошлом

Ученые из Польши, возглавляемые доктором Агатой Бухваль из Университета имени Адама Мицкевича, обнаружили удивительное явление в древесных кольцах, которое позволяет воссоздать климатические условия прошлых столетий. Так называемые синие кольца возникают, когда растениям не хватает теплых дней для полноценного развития. Это свидетельствует о холодных летних периодах, которые могли быть вызваны вулканическими извержениями. Работа опубликована в журнале Frontiers in Plant Science (FPS).

Синие кольца появляются в древесине, если ее клетки не успевают полностью затвердеть из-за низких температур. Эти кольца особенно заметны после окрашивания образцов и позволяют точно фиксировать временные периоды с необычно холодным летом.

Исследователи изучили кольца сосен и можжевельников, произрастающих в северной Норвегии. Всего было проанализировано 25 сосен и 54 кустарников можжевельника с горы Ишкорас. Ученые выявили два ключевых периода аномального холода: 1902 и 1877 годы. В 1902 году 96% сосен и 68% кустарников продемонстрировали синие кольца. В 1877 году синие кольца были найдены у 84% сосен и 36% кустарников.

Сосны оказались более уязвимыми к формированию синих колец, что делает их чувствительным индикатором холодных условий. Можжевельники, напротив, лучше адаптированы к таким изменениям, что, возможно, объясняет их распространение в более суровых северных условиях.

По словам ученых, холодные летние периоды совпадают с извержениями вулканов: в 1902 году – Мон-Пеле (Мартиника), а в 1877 году – Котопахи (Эквадор). Эти извержения могли привести к временным климатическим изменениям, снижая температуры в северных регионах.

Авторы надеются, что их работа вдохновит другие научные группы на изучение при помощи синих колец климатических изменений в северных регионах. Это позволит восстанавливать климатическую историю Земли с высокой точностью и выявлять скрытые закономерности глобальных процессов.

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