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Выявлена роль растений в борьбе с загрязнением воды солью

STE: растения не слишком эффективно помогают в борьбе с загрязнением дорог солями
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Evannovostro/Shutterstock/FOTODOM

Загрязнение пресной воды солью становится всё более серьезной проблемой, особенно в крупных городах, где соли широко используются для обработки дорог в зимний период. Международная группа ученых под руководством профессора Меган Риппи из Университета Вирджинии обнаружила, что растения могут помочь в решении этой проблемы с помощью фиторемедиации — поглощения, переработки и устранения загрязняющих веществ из почвы, воды и воздуха растениями. Однако эффективность этого способа пока остается довольно ограниченной. Работа опубликована в журнале Science of The Total Environment (STE).

В ходе исследования длительностью в один год на территории Северной Вирджинии ученые выяснили, что соли из талой воды накапливаются в лужах в почве, вызывая стресс у растений и ухудшая качество воды и почвы. Хотя некоторые растения, такие как камыши, способны переносить высокие концентрации соли и частично ее поглощать, их вклад в общее снижение уровня загрязнения оказался ограниченным. Даже в областях, густо засаженных солестойкими растениями, удавалось удалить лишь 5-6% зимних дорожных солей.

Причем среди 255 видов растений лишь 48 видов проявили устойчивость к соли. Это свидетельствует о том, что для эффективного решения проблемы загрязнения солью одних растений недостаточно.

Исследователи также выяснили, что самые высокие концентрации соли находятся в воде из луж на дорогах, в то время как в лужах на парковках и на газонах уровень соли был ниже.

Доктор Риппи подчеркнула, что, хотя растения сейчас не могут полностью устранить загрязнение, они могут сыграть важную роль в стратегиях очищения воды в будущем. В условиях изменения климата, когда зимы становятся мягче, количество используемой соли может сократиться, что увеличит эффективность природных систем.

Ранее ученые выявили неожиданную опасность покупки комнатных растений.

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