Установлено, у кого сердце сильнее страдает от повышенного давления

В Новгородском университете исследовали особенности перестройки тканей сердца у пациентов, страдающих от повышенного давления. Оказалось, что мышечная ткань женского сердца более устойчива к высокому давлению, чем у мужского. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки РФ.

Гипертрофия желудочков сердца — один из механизмов адаптации организма к повышенному артериальному давлению, который проявляется в утолщении стенок нижних мышечных камер сердца. Такой процесс обусловлен постоянной избыточной нагрузкой на сердце, из-за которой мышечной ткани нужно перестроиться, чтобы справляться с высоким давлением и сокращаться сильнее. Прежде всего это связано с гипертрофией левого желудочка, которая в большинстве случаев приводит в будущем к развитию сердечной недостаточности и нарушениям сердечного ритма.

В исследовании проводился анализ толщины стенок желудочков 643 людей, при жизни страдавших от повышенного давления. За норму толщины стенки левого желудочка принимались значения от 0,7 до 1,2 сантиметров, а для правого желудочка — от 0,2 до 0,3 сантиметров. Для левого желудочка гипертрофия первой степени определялась в пределах от 1,3 до 2,0 сантиметров, а вторая степень — от 2,1 сантиметров и более. Первая степень гипертрофии правого желудочка — от 0,4 до 0,6 сантиметров, вторая степень — от 0,7 сантиметров и более.

«Первая степень утолщения стенки левой нижней камеры сердца выявлена в 340 случаях, что составило 52,9% от общего числа исследуемых. Из них эта степень определялась у 191 мужчин и у 149 женщин. Вторая степень гипертрофии левого желудочка диагностирована у 303 исследуемых из них 183 мужчины и 120 женщин. Результаты говорят о том, что для женщин характерны более низкие значения толщины стенки левого желудочка по сравнению с мужчинами. Это может свидетельствовать о более высокой устойчивости к гипертрофии, лучших механизмах адаптации к высоким цифрам артериального давления у женщин», – рассказал «Газете.Ru» заведующий кафедрой внутренних болезней, академик РАН и научный руководитель Медицинского института НовГУ Виктор Вебер.

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