В Пензе придумали, как ускорить заживление ран и обойтись почти без перевязок

В Пензенском государственном университете (ПГУ) медики запатентовали инновационный способ стимуляции заживления любых ран. Он позволяет в полтора раза ускорить заживление и сделать редкими мучительные перевязки. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки РФ.

Ученые предложили использовать для ускорения заживления внеклеточный коллагеновый матрикс в виде коллагенового геля и листовой формы. Исследователи совместили скаффолд-технологию (биоинженерная технология для роста клеток на 3D-матрицах для пространственного ориентирования будущей ткани или органа с целью трансплантации) и ранозаживляющее вещество, предложив новый способ введения лекарственного средства.

«Ключевая роль скаффолд-технологий состоит в направлении роста клеток, что позволяет положительно влиять на течение раневого процесса. Внеклеточный матрикс находится в основе соединительной ткани организма и выполняет функцию каркаса, а также коммуникации клеток между собой. При повреждении тканей, в зоне раны формируется собственный внеклеточный матрикс, но иногда усилий организма бывает недостаточно. Поэтому процесс заживления затягивается и возникают неблагоприятные последствия», — рассказал «Газете.Ru» профессор кафедры «Хирургия» Медицинского института ПГУ Константин Сергацкий.

В ПГУ первыми предложили совместить использование природного внеклеточного коллагенового матрикса и ранозаживляющего вещества в одной технологии.

«Внеклеточный коллагеновый матрикс сам по себе оказывает положительное влияние на репаративные механизмы за счет стимуляции неоангиогенеза (процесса образования новых сосудов), а также роста соединительной и эпителиальной тканей. В дополнении к этому мы усилили его лекарственным препаратом на основе диоксометилтетрагидропиримидина. Он способствует очищению раны, создает обезболивающее, противовоспалительное, антиоксидантное, иммуностимулирующее и мембраностабилизирующее воздействия. Поэтому формируется эффект, приводящий к ускорению заживления раны», — добавил ученый.

Лечебная процедура проходит следующим образом. После очищения раны и появления на ней грануляционной ткани на нее наносят гель из внеклеточного коллагенового матрикса. Затем поверх укладывают листовую форму внеклеточного коллагенового матрикса. Все это пропитано диоксометилтетрагидропиримидином. Далее на рану накладывается асептическая повязка. Следующая перевязка проходит не ранее чем через три дня.

«Этого времени достаточно для того, чтобы внеклеточный коллагеновый матрикс надежно зафиксировался на раневой поверхности. Это позволит снизить нагрузку и на медицинский персонал. В ежедневных перевязках не будет необходимости», — отметил Сергацкий.

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