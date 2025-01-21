Названа опасность подогрева сидений в машине для мужчин

Постоянно включенный подогрев сидений может привести к развитию аденомы простаты, или турбо-раку простаты, который развивается стремительно, рассказал «Газете.Ru» уролог Центра молекулярной диагностики CMD Севастопольская ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Белопольский.

«Постоянно включенный подогрев сидений, несмотря на всю комфортность, пагубно влияет на предстательную железу у мужчин. Возникает гипертермия (перегрев) предстательной железы, что в дальнейшем может привести к спонтанному росту предстательной железы и возникновению такого заболевания, как аденома предстательной железы — узловое разрастание», — рассказал врач.

При повышенном ПСА крови (простат специфический антиген) — маркер рака предстательной железы, — постоянный подогрев сидений может вызвать турбо-рак — быстрое развитие онкологии рака предстательной железы, отметил доктор.

«Кроме того, нагрев может привести к резкому рецидиву простатита, если он уже диагностировался. Также постоянный подогрев сидений может привести к перегреву яичек, что ведет к бесплодию или резкому снижению фертильности», — объяснил Белопольский.

Чтобы избежать этого, следует прогревать сидение и затем отключать эту функцию.

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