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Земляне смогут увидеть в небе одновременно шесть планет

Астроном Кошман: 21 января с Земли можно будет увидеть сразу шесть планет
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Paopano/Shutterstock/FOTODOM

Венеру, Сатурн, Нептун, Уран, Юпитер и Марс можно будет одновременно увидеть с Земли во вторник, 21 января, поскольку они окажутся по одну сторону от Солнца. Об этом сообщила РИА Новости астроном Московского планетария Людмила Кошман.

По ее словам, о «параде планет» в этом случае говорить будет нельзя, так как небесные тела будут находиться в достаточно большом секторе (до 130°). А для этого астрономического явления нужно, чтобы четыре или большее количество планет собрались рядом, а угловое расстояние между ними не превышало 20-30°. Кошман отметила, что 28 февраля можно будет увидеть малый «парад» (до четырех планет).

«28 февраля 2025 года: 7 планет вечером: Сатурн, Меркурий, Нептун, Венера, Уран, Юпитер и Марс. Это ближайшая дата, когда 7 планет будут видны на небе одновременно!» — сказала астроном.

Она добавила, что ближайший большой «парад» планет должен произойти 8 сентября 2040 года.

Ранее в самой пушистой системе Млечного Пути нашли новую планету.

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