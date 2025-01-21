Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые узнали роль древней вирусной ДНК в развитии эмбриона

Cell: элементы давно исчезнувших вирусов оживают в эмбрионах млекопитающих
close
Shutterstock

Немецкие ученые из Университета Гельмгольца и Университета Людвига-Максимилиана выяснили, какую роль играет древняя вирусная ДНК в развитии эмбрионов. Исследование опубликовано в научном журнале Cell.

Геномы млекопитающих содержат остатки древних ретровирусов, называемых эндогенными ретровирусами. У человека они составляют около 8% ДНК. Хотя большинство ретровирусов неактивны, некоторые из них сохраняют способность влиять на генетические механизмы и иммунные реакции.

Команда создала генетический атлас, сравнив зародыши мыши, коровы, свиньи, кролика и нечеловекообразного примата макаки-резуса.

Результаты показали, что в первые часы и дни после оплодотворения происходит реактивация очень старых вирусных элементов. Также выяснилось, что каждый изученный вид экспрессировал различные типы этих вирусов.

Наблюдения показали, что активация мобильных элементов сохраняется у разных млекопитающих, а идентификация конкретных элементов дает возможности для манипулирования тысячами генов в клетках одновременно.

По словам авторов исследования, открытие может дать ценные данные для будущих работ в области биологии развития и репродуктивной биологии.

Ранее стало известно, что древняя вирусная ДНК защищает людей от рассеянного склероза.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами