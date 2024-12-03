Древняя вирусная ДНК защищает людей от рассеянного склероза, выяснили ученые

Британские ученые из Королевского колледжа Лондона совместно с коллегами из США выяснили, что древние вирусные элементы в ДНК человека способны влиять на риск развития двух нейродегенеративных заболеваний: бокового амиотрофического склероза (БАС) и рассеянного склероза. Исследование опубликовано в научном журнале Brain, Behavior, and Immunity (BBI).

Геном человека содержит остатки древних ретровирусов, называемых эндогенными ретровирусами человека (HERV). Они составляют около 8% нашей ДНК. Эти последовательности вошли в геномы наших предков через инфекции миллионы лет назад. Хотя большинство HERV неактивны, некоторые сохраняют способность влиять на генетическую активность и иммунные реакции.

В новом исследовании ученые использовали ретротранскриптомные исследования ассоциаций, объединив данные о риске развития нейродегенеративных болезней с активностью HERV в ткани мозга.

Команда идентифицировала 12 последовательностей HERV, связанных с генетическим риском нейродегенеративных заболеваний. Оказалось, что HERV, расположенный на хромосоме 12, показал сниженную экспрессию у людей с более высоким генетическим риском бокового амиотрофического склероза.

Другой HERV на хромосоме 1 был связан с рассеянным склерозом, также показывая сниженную активность у людей с большей генетической восприимчивостью.

Предварительные анализы показали, что выявленные HERV могут влиять на клеточную адгезию — критически важную функцию для поддержания нейронных сетей и синаптической стабильности.

По словам исследователей, их открытие прокладывает путь к новым способам лечения и профилактики нейродегенеративных заболеваний.

Ранее ученые нашли связь между древними вирусами и некоторыми видами рака.