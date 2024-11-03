Стало известно, помогает ли экстракт зеленого чая похудеть

Прием добавок с экстрактом зеленого чая не помогает добиться значимой потери веса. Об этом изданию Daily Mail рассказал доктор Гюнтер Кунле, диетолог из Университета Рединга.

По словам специалиста, зеленый чай на протяжении долгого времени считался потенциальным натуральным средством для снижения веса. Упоминания о его жиросжигающих свойствах встречаются в китайской медицинской литературе XVI века. Современные производители витаминов и пищевых добавок также выпускают продукцию с экстрактом зеленого чая для предположительного «ускорения» метаболизма.

Исследование с участием 115 женщин, проведенное в 2016 году, показало, что применение таких добавок действительно приводит к снижению веса и уменьшению объема талии. Участницы эксперимента ежедневно принимали по 800 мг экстракта зеленого чая в течение 12 недель.

Другая научная работа, для которой отобрали лиц с избыточным весом или ожирением, напротив, продемонстрировала, что пищевые добавки с зеленым чаем не вызывают статистически значимую потерю веса.

По мнению диетолога, результаты первого исследования можно назвать сомнительными. Кроме того, качественных экспериментов, подтверждающих пользу зеленого чая для фигуры, проведено не было. Это значит, что чайные листья или их экстракт не могут стать заменой традиционным способам похудения.

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