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В обычных садовых цветах нашли вещество для восстановления нервов

STM: вещество из гардений регенерирует поврежденные нейроны
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Shutterstock/FOTODOM

Группа американских ученых из Университета штата Джорджия и других научных учреждений обнаружила, что популярные садовые цветы гардении обладают потенциалом для восстановления нервов. Исследование опубликовано в научном журнале Science Translational Medicine (STM).

Команда нашла в растении соединение под названием генипин, которое усиливает регенерацию поврежденных нейронов.

Генипин рассматривается как потенциальное средство лечения редкого дегенеративного расстройства нервной системы, вызванного мутацией гена.

Это состояние известно как семейная дисавтономия, которая проявляется в младенчестве. Оно вызывается точечной мутацией в гене ELP1.

Болезнь влияет на дыхание, регуляцию температуры тела, артериальное давление и способность образовывать слезы. По мере прогрессирования заболевания у пациентов могут развиться аномальные сердечные ритмы, искривление позвоночника, неспособность чувствовать боль, потеря зрения, плохой контроль дыхания, особенно во время сна, и повышенная восприимчивость к легочным инфекциям.

В ходе экспериментов группа обнаружила, что генипин не только восстанавливал правильное и развитие сенсорных нейронов у пациентов с семейной дизавтономией, но и предотвращал раннюю дегенерацию клеток.

Вещество из гардений также улучшило формирование периферических нервов при тестах на мышах.

Наконец, генипин усилил регенерацию разорванных аксонов в здоровые и сенсорные и корковые нейроны при добавлении к культурам нервных клеток.

Ученые рассчитывают, что их открытие поможет создать новые препараты для лечения неврологических заболеваний.

Ранее стало известно, что скромный полевой цветок может восстанавливать нервы.

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