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Ученые узнали, что обычный полевой цветок кникус может восстанавливать нервы

Phytomedicine: растительное вещество кницин ускоряет регенерацию нервных волокон

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Dinkum/Wikimedia Commons

Немецкие ученые из Кельнского университета выяснили, что обычный полевой цветок кникус (Cnicus benedictus) рода васильковых содержит соединение под названием кницин, способствующее восстановлению нервной ткани. Исследование опубликовано в научном журнале Phytomedicine.

Кникус благословенный или бенедикт аптечный широко распространен в регионах с теплым климатом. В России он встречается на Кавказе. На протяжении долгого времени его применяли в народной медицине в виде чаев и отваров для улучшения работы пищеварительной системы.

В ходе экспериментов с кницином ученые выяснили, что вещество значительно ускоряет рост аксонов (нервных волокон).

Исследователи продемонстрировали регенерацию аксонов на животных моделях и человеческих клетках, взятых из сетчатки, пожертвованной пациентами. Введение мышам или крысам ежедневной дозы кницина помогло гораздо быстрее избавиться от паралича и нейропатии.

Специалисты отметили, что кницин очень удобно использовать при лечении, поскольку его можно просто глотать, а не вводить в кровь инъекциями.

В дальнейшем команда намерена разработать препараты для восстановления поврежденных нервов на основе кницина.

Ранее ученые нашли способ регенерации зрительного нерва.

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