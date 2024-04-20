Ученые узнали, что обычный полевой цветок кникус может восстанавливать нервы

Немецкие ученые из Кельнского университета выяснили, что обычный полевой цветок кникус (Cnicus benedictus) рода васильковых содержит соединение под названием кницин, способствующее восстановлению нервной ткани. Исследование опубликовано в научном журнале Phytomedicine.

Кникус благословенный или бенедикт аптечный широко распространен в регионах с теплым климатом. В России он встречается на Кавказе. На протяжении долгого времени его применяли в народной медицине в виде чаев и отваров для улучшения работы пищеварительной системы.

В ходе экспериментов с кницином ученые выяснили, что вещество значительно ускоряет рост аксонов (нервных волокон).

Исследователи продемонстрировали регенерацию аксонов на животных моделях и человеческих клетках, взятых из сетчатки, пожертвованной пациентами. Введение мышам или крысам ежедневной дозы кницина помогло гораздо быстрее избавиться от паралича и нейропатии.

Специалисты отметили, что кницин очень удобно использовать при лечении, поскольку его можно просто глотать, а не вводить в кровь инъекциями.

В дальнейшем команда намерена разработать препараты для восстановления поврежденных нервов на основе кницина.

Ранее ученые нашли способ регенерации зрительного нерва.