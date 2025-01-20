Вселенная расширяется слишком быстро, выяснили ученые

Международная команда ученых под руководством Дэна Сколника из Университета Дьюка подтвердила, что Вселенная расширяется быстрее, чем предсказывают существующие теоретические модели. Этот результат увеличивает значение так называемого напряжения Хаббла — несоответствия между измерениями скорости расширения Вселенной (константы Хаббла) и прогнозами космологии. Работа опубликована в журнале The Astrophysical Journal Letters (AJL).

Определение константы Хаббла требует построения «космической лестницы» — серии методов измерения расстояний до космических объектов, где каждая «ступенька» калибруется предыдущей.

Команда Сколника использовала лестницу, созданную на основе данных от Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI), инструмента, наблюдающего каждую ночь более 100 тысяч галактик. Однако исследователи добавили к этой лестнице новую «первую ступеньку» — точное измерение расстояния до скопления Кома, одного из ближайших к Земле скоплений галактик.

Для этого они использовали 12 сверхновых в скоплении Кома с известным значением яркости. Это позволило точно определить расстояние: оно оказалось равным 320 миллионам световых лет. Это значение лежит ровно в центре диапазона, указанного в предыдущих исследованиях.

После калибровки космической лестницы команда получила значение константы Хаббла в 76,5 километра в секунду на мегапарсек. Это значение совпадает с недавними измерениями, но расходится с предсказаниями Стандартной модели космологии, основанной на данных о ранней Вселенной.

«Мы меняем способы, но постоянно приходим к схожему значению скорости расширения Вселенной», — отметил Сколник. — «Это указывает на то, что источник проблемы, вероятно, кроется в самих моделях, а не в измерениях».

Ранее ученые показали, как возрождается крошечная галактика.