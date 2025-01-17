Ученые показали, как возрождается крошечная галактика

Астрономы исследовали карликовую галактику Leo P, которая находится на расстоянии 5,3 миллиона световых лет от Земли. Эта небольшая галактика «возродилась» спустя миллиарды лет после Эпохи Реонизации — периода в истории Вселенной, который длился с 550 миллионов до 800 миллионов лет после Большого Взрыва. После этого в галактике заново начали формироваться звезды. Работа опубликована в журнале The Astrophysical Journal (AstroJournal).

Leo P, открытая в 2013 году, находится за пределами групп галактик, что делает ее уникальной «лабораторией» для изучения изолированных галактик. Название «P» расшифровывается как «pristine» — «первозданная». Это связано с тем, что галактика почти не содержит тяжелых элементов, таких как кислород или углерод, и состоит преимущественно из водорода и гелия, как и первые галактики после Большого взрыва.

«Leo P предоставляет уникальную возможность изучить раннюю эволюцию маломассивной галактики в деталях», — сообщила Кристен МакКуин, руководитель исследования и профессор Ратгерского университета.

Используя данные телескопа Джеймс Уэбб, ученые изучили около 15 тысяч звезд Leo P, возраст которых достигает 13 миллиардов лет. Это помогло восстановить историю их формирования. Оказалось, что галактика сформировала звезды в ранние периоды, затем прекратила их образование на несколько миллиардов лет в Эпоху Реонизации, а позже вновь возобновила звездообразование.

Эпоха Реонизации, которая длилась между 150 миллионами и 1 миллиардом лет после Большого взрыва, была временем формирования первых звезд и галактик. Однако карликовые галактики прекратили звездообразование в этот период, и лишь немногие из них, такие как Leo P, возобновили его спустя миллиарды лет.

Анализ показал, что на звездообразование влияют не только масса галактики, но и ее окружение. Leo P, будучи изолированной, избегала воздействия гравитации крупных систем, что могло позволить ей «пережить» трудности эпохи.

Ранее ученые показали изображения симуляции Вселенной.