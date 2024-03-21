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Первый пациент с имплантом Neuralink показал, как с помощью силы мысли играет в шахматы

Первый пациент с имплантом Neuralink поиграл мысленно в шахматы

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Neuralink

Первый пациент, у которого в мозгу был установлен имплант от нейротехнологической компании Neuralink предпринимателя Илона Маска, продемонстрировал свои успехи, играя в шахматы в прямом эфире на странице компании в социальной сети Х.

29-летний Нолан Арбо поделился своей историей, рассказав, что около восьми лет назад он оказался парализован после несчастного случая и потерял чувствительность ниже плеч. Теперь благодаря импланту он способен перемещать курсор по шахматной доске на экране своего ноутбука силой мысли, передвигая фигуры. Арбо также добавил, что играет в компьютерные игры, делая перерывы на зарядку устройства.

«Это еще не идеально, но уже сделало мою жизнь лучше», — отметил он.

Компания Neuralink впервые провела операцию по установке импланта в мозг человека 28 января.

IT-эксперт кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта университета «Синергия» Алексей Ермаков прокомментировал результаты эксперимента компании Neuralink Илона Маска. Он заявил, что вживление чипа в человеческий мозг представляет угрозу для испытуемого, однако это позволит дать парализованным людям дополнительную возможность взаимодействовать с окружающим миром.

Ранее Илона Маска выдвинули на Нобелевскую премию мира.

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