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Ученые раскрыли тысячелетнюю тайну больших земляных колец в Австралии

AustArch: австралийские аборигены строили круглые насыпи 1400 лет назад
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Johannes Bergemann

Австралийские ученые из нескольких научных учреждений выяснили происхождение больших земляных колец, расположенных недалеко в пригороде Мельбурна Санбери. Эти структуры были созданы аборигенами около полутора тысяч лет назад. Исследование опубликовано в научном журнале Australian Archaeology (AustArch).

Как показал анализ, круглые структуры из грунта построили люди коренного народа вурунтьери, говорящие на языке войварранг.

Специалисты датировали 166 каменных артефактов, найденных во время раскопок в Санбери в конце 1970-х годов.

Оказалось, что вурунтьери и другие племена группы войварранг создали кольца в период между VI и XV веками нашей эры. Аборигены расчищали землю от растений и слоями выкладывали на ней кольцевую насыпь из камней и грунта. Внутри разжигались костры и изготавливались каменные орудия для создания украшений из перьев и ритуального шрамирования в ходе обрядов инициации.

По словам ученых, в прошлом на австралийском ландшафте существовали сотни подобных сооружений, однако многие из них были уничтожены в ходе европейской колонизации и освоения земель. Сегодня в стране сохранилось около 100 древних кольцевых насыпей.

Ранее археологи узнали, зачем древние жители Дании приносили в жертву камни с солнечными символами.

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