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Оттаивание Арктики угрожает миллионам людей, выяснили ученые

CEE: таяние вечной мерзлоты в Арктике создает риски для 3 млн человек
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Shutterstock/Andrei Stepanov

Шведские ученые из Университета Умео при участии коллег из Австрии и Дании оценили угрозы для живущих в Арктике людей в связи с таянием вечной мерзлоты в регионе. Исследование опубликовано в научном журнале Communications Earth and Environment (CEE).

Вечная мерзлота покрывает около 15% площади суши северного полушария и быстро деградирует из-за изменения климата. Ее растопление будет иметь далеко идущие последствия примерно для 3 млн человек, живущих в районах наиболее активной деградации многолетних льдов, отметили специалисты.

Исследователи выделили пять основных опасностей, связанных с инфраструктурой, мобильностью и снабжением, качеством воды, продовольственной безопасностью и здоровьем.

Основной угрозой местному населению ученые назвали проблемы с инфраструктурой и перебои в мобильности и поставках. На втором месте оказались промышленные аварии на объектах добычи нефти и газа.

Кроме того, в регионах, где традиционные методы землепользования и ведения хозяйства служат важными частями культурной идентичности местного населения, негативное воздействие таяния вечной мерзлоты на продовольственную безопасность также представляет собой серьезную проблему.

Ранее ученые предупредили об угрожающих темпах проседания вечной мерзлоты в Арктике.

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