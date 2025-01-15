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Вечная мерзлота в Арктике проседает угрожающими темпами, узнали ученые

ERL: замерзшие арктические грунты оседают со скоростью 2–3 см в год
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Environmental Research Letters

Американские ученые из Университета Джорджа Вашингтона обнаружили, что вечная мерзлота в арктических регионах проседает с угрожающей скоростью. Исследование опубликовано в научном журнале Environmental Research Letters (ERL).

В ходе работы команда проанализировала состояние грунтов в высокогорных и высокоширотных регионах Северной Америки и Евразии. Оказалось, что этот процесс расширяется все быстрее, затрагивая экосистемы, инфраструктуры и окружающий ландшафт.

Согласно выводам специалистов, скорость просадки грунта на всей территории панарктической вечной мерзлоты достигает двух сантиметров в год в районах с низким содержанием льда, а в богатых льдом регионах она достигает трех сантиметров в год.

«Богатая льдом переходная зона сопротивляется таянию и имеет тенденцию способствовать межгодовой стабильности вечной мерзлоты. Однако в необычно теплые летние месяцы оттепель может глубоко проникать в этот ледяной слой. Прогрессирующее таяние при потеплении климата также приводит к постепенному истончению льда, сопровождаемому консолидацией и оседанием», — отметили авторы работы.

Кроме того, лесные пожары и деятельность человека, такая как строительство, ускоряют этот процесс, говорится в исследовании. Авторы исследования указывают, что необходим более масштабный, системный мониторинг проседания грунтов.

Ранее ученые раскрыли природу огромных кратеров в сибирской вечной мерзлоте.

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