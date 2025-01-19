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Огромную потерю ледников зафиксировали на арктическом острове Шпицберген

NatComms: на Шпицбергене 91% ледников сократился за 40 лет
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В. Маркин/РИА Новости

Британские ученые из Бристольского университета обнаружили, что подавляющее большинство (91%) ледников на арктическом острове Шпицберген значительно сократились с 1985 года. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Группа использовала искусственный интеллект (ИИ) для быстрого определения закономерностей ледников на больших территориях. Используя новую модель нейросети, ученые проанализировали миллионы спутниковых снимков, запечатлевших конечные положения ледников по всему Шпицбергену.

Результаты показали потерю площади более 800 квадратных километров на этом участке суши. Также выяснилось, что более половины (62%) ледников были подвержены сезонным циклам откола ледников. Это происходит, когда льды разрушаются из-за повышения температур воды и воздуха.

Шпицберген — одно из самых быстро теплеющих мест на Земле. Низкая высота ледяных полей архипелага и географическое положение в северной части Атлантического океана делают его особенно чувствительным к изменению климата, уточнили специалисты.

Ранее ученые нашли новые экосистемы на месте растаявших ледников в Арктике.

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