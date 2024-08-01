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Ученые обнаружили новые экосистемы на месте растаявших ледников

Nature: лишайники, мхи, микробы и травы занимают территории отступивших ледников

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Depositphotos

Международная группа ученых из Италии, Франции, Индии и других стран выяснила, что происходит с экосистемами освободившихся ото льдов земель. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

Морские и горные ледники имеют лишь несколько видов организмов, способных существовать в такой среде. К ним относятся ледяные черви, снежные блохи и снежные водоросли. Эти существа исчезают вместе с растоплением льдов.

В новой работе команда проанализировала данные за последние 10 лет, отследив изменения на 46 отступающих ледников по всему миру: от Гималаев до Анд, острова Шпицберген, Новой Зеландии и даже тропических льдов в Мексике.

Специалисты изучили образцы почвы с более чем 1200 участков в лаборатории и провели отборы проб ДНК для оценки местного разнообразия.

Результаты показали приблизительно одинаковую модель формирования экосистемы, в которой первыми на оттаявшую землю приходили бактерии, простейшие и водоросли.

После микробной колонизации территории туда приходили более крупные и выносливые виды: лишайники, мхи и травы. Благодаря их присутствию тонкие почвы постепенно обогащаются питательной органикой, за счет чего там могут пустить корни более сложные растения.

В самом конце в сформировавшейся экосистеме появляются травоядные и хищные животные, отметили исследователи.

Ранее ученые выяснили, что таяние ледников по всеми миру увеличивает продолжительность суток.

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