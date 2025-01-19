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Ученые объявили о прорыве в понимании природы солнечных бурь

TAJ: создана модель для расчета ускорения частиц при взрывах на звездах
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Shutterstock

Американские ученые из Университета штата Мичиган объявили о прорыве в понимании солнечных бурь и космической погоды. Исследование опубликовано в научном издании The Astrophysical Journal (TAJ).

Солнце постоянно испускает поток плазмы, состоящий из заряженных субатомных частиц — протонов и электронов. Понимание того, как эти частицы взаимодействуют с другими кратковременными выбросами энергии, что может помочь изучать космические лучи при взрывах сверхновых.

В новом исследовании специалисты создали модель, учитывающую вылет частиц в диапазоне более высоких и более низких энергий.

Используя несколько уровней энергии в своей обновленной модели, команда разработала набор уравнений, которые предсказывают ускорение частиц с течением времени и сколько частиц покидает каждый уровень энергии.

Ученые проверили свою модель на огромном солнечном взрыве, случившемся осенью 2022 года. Скорость и температуру частиц этого события удалось зафиксировать солнечному зонду NASA Parker Solar Probe.

Команда обнаружила, что выводы модели совпали с наблюдениями космическим аппаратом Parker.

По словам специалистов, расчеты можно использовать в других областях космических исследований, связанных с заряженными частицами.

Ранее ученые раскрыли тайну космических ударных волн.

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