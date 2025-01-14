Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые раскрыли тайны космических ударных волн

NatCom: выяснено как космические частицы ускоряются до экстремальных скоростей
close
ESA/Webb, NASA, CSA, Tom Ray (Dublin)

Международная команда исследователей изучила особые ударные волны в космосе, которые не зависят от столкновений. Эти волны, встречающиеся по всей Вселенной, являются мощными природными ускорителями частиц и играют ключевую роль в формировании космических лучей — частиц с чрезвычайно высокой энергией, пересекающих огромные космические расстояния. Работа опубликована в журнале Nature Communications (NatCom).

Ключевым аспектом исследования стало решение проблемы так называемого «впрыска» электронов. Этот термин описывает процесс, в ходе которого частицы получают начальную энергию для дальнейшего ускорения и достигают экстремальных скоростей. До сих пор было неясно, как электроны это делают.

Наблюдения показали, что в зоне предударного фронта Земли, где солнечный ветер взаимодействует с магнитосферой планеты, электроны достигли рекордно высоких уровней энергии, превышающих 500 кэВ. Обычно их энергия составляет около 1 кэВ. Ученые выяснили, что такая энергия достигается благодаря взаимодействию электронов с плазменными волнами и ударной волной Земли.

По мнению исследователей, их работа подчеркивает, что только сочетание различных процессов позволяет эффективно ускорять частицы. Эти механизмы могут быть универсальными и встречаться не только в Солнечной системе, но и в далеких астрофизических объектах, таких как остатки сверхновых, активные галактические ядра и молодые звездные системы.

По словам одного из авторов работы, доктора Ахмада Лалти из Университета Нортумбрии, наша околоземная плазменная среда является уникальной лабораторией для изучения процессов, которые происходят по всей Вселенной.

«Нам удалось понять, как фундаментальные процессы, такие как взаимодействие волн и частиц, объединяются, чтобы ускорить электроны до релятивистских энергий. Эти механизмы универсальны и помогут лучше понять, как частицы достигают космических энергий на расстояниях в тысячи световых лет», — отметил ученый.

Ранее астрономические наблюдения оказались под угрозой из-за промышленного мегапроекта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами