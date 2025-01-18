Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названа неожиданная причина снижения концентрации внимания

JGS A: повышенная температура в комнате может стать причиной нарушений внимания
close
Depositphotos

Ученые из Гарвардской медицинской школы установили, что слишком высокая или слишком низкая температура в помещении может ухудшать когнитивные функции пожилых людей. Результаты исследования опубликованы в Journals of Gerontology Series A (JGS A).

В исследовании приняли участие добровольцы старше 65 лет. Ученые собрали данные о постоянной температуре в помещениях, в которых проживали испытуемые, а также соотнесли полученные данные с результатами тестов на оценку способности поддерживать внимание.

Оказалось, что оптимальная температура в помещении (от 20 до 24 градусов по Цельсию) эффективнее всего помогает поддерживать внимание на высоком уровне. Отклонения в четыре градуса в сторону снижения или повышения увеличивали вероятность возникновения проблем с вниманием в два раза.

Ученые подчеркивают, что глобальное потепление представляет риск для когнитивных способностей пожилых людей. В связи с этим специалисты призывают к разработке и внедрению технологий, таких как «умные дома», для поддержания комфортной температуры в жилых помещениях.

Ранее был назван возраст, после которого начинается старение мозга.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами