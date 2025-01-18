Названа неожиданная причина снижения концентрации внимания

Ученые из Гарвардской медицинской школы установили, что слишком высокая или слишком низкая температура в помещении может ухудшать когнитивные функции пожилых людей. Результаты исследования опубликованы в Journals of Gerontology Series A (JGS A).

В исследовании приняли участие добровольцы старше 65 лет. Ученые собрали данные о постоянной температуре в помещениях, в которых проживали испытуемые, а также соотнесли полученные данные с результатами тестов на оценку способности поддерживать внимание.

Оказалось, что оптимальная температура в помещении (от 20 до 24 градусов по Цельсию) эффективнее всего помогает поддерживать внимание на высоком уровне. Отклонения в четыре градуса в сторону снижения или повышения увеличивали вероятность возникновения проблем с вниманием в два раза.

Ученые подчеркивают, что глобальное потепление представляет риск для когнитивных способностей пожилых людей. В связи с этим специалисты призывают к разработке и внедрению технологий, таких как «умные дома», для поддержания комфортной температуры в жилых помещениях.

Ранее был назван возраст, после которого начинается старение мозга.