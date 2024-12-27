Назван возраст, после которого начинается старение мозга

С точки зрения умственных процессов рубежом, с которого начинается старение, является возраст с 25 до 35 лет. После него функциональные возможности мозга начинают постепенно снижаться, рассказал «Газете.Ru» кандидат психологических наук, нейропсихолог Европейского медицинского центра (EMC), старший научный сотрудник Центра нейрокогнитивных исследований МГППУ Николай Воронин.

«С возрастом наблюдается постепенное уменьшение объема мозга, особенно в лобных и височных долях, которые отвечают за высшие психические функции, такие как планирование, принятие решений и память. Хотя количество нейронов у человека до определенного возраста остается относительно стабильным, по мере старения мозг постепенно утрачивает их», – отметил специалист.

Это связано с естественными процессами старения и может быть усугублено такими факторами, как стресс, недостаток физической активности и болезни.

«Белое вещество, состоящее из миелинизированных аксонов, соединяющих между собой нервные клетки и обеспечивающих передачу сигнала между ними, также претерпевает изменения. С возрастом происходит деградация миелина и уменьшение количества синаптических связей (точек контакта аксонов с другими нейронами), что снижает скорость и точность передачи сигналов между нейронами», – рассказал Воронин.

Существует множество методов тренировки мозга, включая чтение книг, решение головоломок и использование специальных компьютерных приложений, которые предлагают интерактивные задачи, помогающие развивать память, внимание и аналитические навыки. Все эти методы помогут замедлить старение мозга.

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